Известная модель Леонила Гузь показала себя в невероятном образе
На фото Леонила позирует в черном мини-топе. Красотка снимала себя на телефон, показавшись перед зеркалом в ванной. Сзади можно увидеть сушилку для вещей, которая была пуста. Гузь оставила волосы распущенными, а смотрела в телефон, пока себя снимала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Прекрасно", "Фото - фейк. Почему на сушке сзади нет полотенца или трусов", "Хорошего дня, привет", "Соблазнительные волосы", "Красивая", "доброе утро, детка", "Ля, какая", "Безумно красивая", "ну все. Вот я и влюблён", "Что за телефон", "А спать когда", "Посмотри свой директ, я написал тебе сообщение".
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Напомним, модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украина" в 2018 году, произвела фурор невероятно дерзкой съемкой.
Девушка была одета в прозрачные черные колготки, под которыми виднелись стринги. Звезда дефилировала в темном помещении. На ее ножках красовались красные туфли на каблуке. Показывали девушку и спереди. Она позировала в красном платье с невероятно ярким макияжем, который знатно состарил ее.
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