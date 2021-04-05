Популярна українська модель Леоніла Гузь, що стала "Міс Україна" у 2018 році, показала романтичний образ в оригінальному вбранні
Як пише Politeka.net, ефектна красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram.
На чорно-білих фото Гузь постала в милому образі, немов з якогось французького фільму. Однак, навіть її романтичний наряд не обійшовся без нотки пікантності.
Так, дівчина одягнена в білу блузу з відкритими плечима і об'ємними рукавами. При цьому, її тканина схожа на досить велику сітку. Втім, Гузь сидить за столом, поклавши руки перед собою і майже повністю закриваючи своє тіло.
Родзинкою вбрання моделі став чорний берет, завдяки якому Леоніла виглядає дуже елегантно.
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Шанувальники буквально засипали красуню лайками.
"Вогонь», «Фото бомбардування», «оригінально», «шикарна леді», "задовбала зі своїми красивими фотками", - пишуть люди в коментарях до фото.
Раніше ми писали, що Гузь приміряла ніжне біле плаття, яке, незважаючи на свою романтичність, тут же розбурхало її шанувальників.
У вбранні дівчини звичайна біла тканина чергується зі вставками з напівпрозорого мережива. Крім того, талія красуні з боків залишилася відкрита.
Цей образ сподобався багатьом фанатам моделі.
Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь блиснула засмаглим бюстом у спокусливому міні:"Дама в червоному".
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