Популярна українська модель Леоніла Гузь, що стала "Міс Україна" у 2018 році, показала романтичний образ в оригінальному вбранні

Як пише Politeka.net, ефектна красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram.

На чорно-білих фото Гузь постала в милому образі, немов з якогось французького фільму. Однак, навіть її романтичний наряд не обійшовся без нотки пікантності.

Так, дівчина одягнена в білу блузу з відкритими плечима і об'ємними рукавами. При цьому, її тканина схожа на досить велику сітку. Втім, Гузь сидить за столом, поклавши руки перед собою і майже повністю закриваючи своє тіло.

Родзинкою вбрання моделі став чорний берет, завдяки якому Леоніла виглядає дуже елегантно.

Шанувальники буквально засипали красуню лайками.

"Вогонь», «Фото бомбардування», «оригінально», «шикарна леді», "задовбала зі своїми красивими фотками", - пишуть люди в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Гузь приміряла ніжне біле плаття, яке, незважаючи на свою романтичність, тут же розбурхало її шанувальників.

У вбранні дівчини звичайна біла тканина чергується зі вставками з напівпрозорого мережива. Крім того, талія красуні з боків залишилася відкрита.

Цей образ сподобався багатьом фанатам моделі.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь блиснула засмаглим бюстом у спокусливому міні:"Дама в червоному".

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