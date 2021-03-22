Известная модель Леонила Гузь, которая стала "Мисс Украина 2018", показала себя на ночной прогулке

Как пишет Politeka.net, Леонила Гузь стала набирать популярность после победы на главном конкурсе модниц Украины. Красотка уже успела собрать почти 100 тысяч поклонников, которые активно следят за девушкой в Инстаграм. Девушка постоянно радует фанатов отчетами фотосессий, которые бывают довольно пикантными и провокационными.

Так случилось и в этот раз, когда Леонила решила показать фото с ночной прогулки. Девушка надела красное платье с довольно смелым декольте, ведь можно сразу заметить, что Гузь белья не надевала. Модель позировала на фоне аттракционов, восхищая идеальной фигурой.

Фанаты сразу же начали ставить тысячи лайков и писать комплименты красотке:

"Как загар тебе к лицу", "Дама в красном", "Необычайная красота!", "Ты прекрасна", "Если мне нужно думать о красоте, я больше не думаю, я это вижу", "Как красиво!".

Мы писали, что известная модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", умеет привлечь внимание к себе благодаря смелым образам.

"Чтобы горели глаза и пела душа. Выберите приятный вид активного отдыха и уважайте свое тело. Ешьте полезную пищу, но не ограничивайте себя в любимых блюдах", - посоветовала красавица.

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