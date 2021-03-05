Известная модель Леонила Гузь, обладательница титула "Мисс Украина 2018", впечатлила дерзким образом
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка похвасталась невероятно пикантным костюмом. Судя по геолокации, Леонила укатила в Мексику.
Девушка поделилась фотографией с пляжа. На ней было надето пикантное боди, которое обнажило слишком много. Складывалось впечатление, что модель позирует в миниатюрных трусиках и просто забыла надеть штаны.
Образ хищной красотки дополнила кожаная повязка с бахромой. Кроме этого, Леонила надела ковбойскую шляпу и сапоги. Образ завершала сумочка на поясе. В целом у Гузь получился образ соблазнительной ковбойши.
«Мексииикано», - подписала фото модель.
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В комментариях девушке оставили массу восторженных отзывов об ее образе и внешних данных.
«Вот это вид!», «Великолепная», «Огнище», «Какая красотка», «Вау», «Нескромно», «Тропикана женщина», «Какая необыкновенная», «А ноги от ушей», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Леонила Гузь показала свежий легкий образ. Девушка позировала в футболке с принтом мишек. Модель решила оставить волосы распущенными, а сама закрыла глаза от удовольствия. Красотка улыбнулась, хвастаясь белоснежной улыбкой.
Напомним, что мисс Украина Леонила Гузь широко расставила ноги, прикрыв самые пикантные места одним мехом: "Это спокойной ночи?".
Как сообщала Politeka, Леонила Гузь приспустила бретельки маечки ради соблазнительного кадра: "Идеальная".
Также Politeka писала, что Леонила Гузь на корточках показала лишнее в платье с супероткровенным разрезом: "Это просто...".