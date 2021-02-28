Відома українська модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році завоювала титул "Міс Україна", показала себе в новому образі

На фото красуня позувала в босоніжках на великих підборах і чорному вбранні з прозорою частиною і величезним розрізом. Леоніла вирішила залишити відкритими стегна, взявшись за них руками, одна з яких була в рукавичці. Образ Гузь доповнила шкіряним широким ременем, який позначив талію зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це просто...",- написала красуня під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Неймовірно красиво", " так мило !", "Дуже красиво"," обожнюю", " Абсолютно чудово... люблю це, така приголомшлива зйомка", "обожнюю наряд", "Богиня, ефектна і чуттєва"," ефектно і чудово, як ти прекрасна, любов"," дуже красива фотографія"," бездоганно красива", " Ну все. Ось і я закоханий".

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Модель приміряла образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем (половина обличчя була загримована білою фарбою) і зачіскою з "мокрим" ефектом.

Гузь трохи нахилила голову вперед, "хижо" подивившись в камеру.

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