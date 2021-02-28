Известная украинская модель Леонила Гузь, которая в 2018 году завоевала титул "Мисс Украина", показала себя в новом образе

На фото красотка позировала в босоножках на больших каблуках и черном наряде с прозрачной частью и огромным разрезом. Леонила решила оставить открытыми бедра, взявшись за них руками, одна из которых была в перчатке. Образ Гузь дополнила кожаным широким ремнем, который обозначил талию звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это просто...", - написала красотка под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без комплиментов не оставляют:

"Невероятно красиво", "так мило !", "Очень красиво", "Обожаю", "Абсолютно великолепно... люблю это, такая потрясающая съемка", "Обожаю наряд", "Богиня, эффектная и чувственная", "Эффектно и чудесно, как ты прекрасна, любовь", "Очень красивая фотография", "Безупречно красивая", "Ну все. Вот и я влюблен".

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Модель примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем (половина лица была загримирована белой краской) и прической с "мокрым" эффектом.

Гузь немного наклонила голову вперед, "хищно" посмотрев в камеру.

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