Известная модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала свежий легкий образ

На фото Леонила показалась в футболке с принтом мишек. Гузь решила оставить волосы распущенными, а сама закрыла глаза от удовольствия. Девушка улыбнулась, хвастаясь белоснежной красотой. Образ модель дополнила наручными часами, которые можно увидеть на одной из рук, которую показала в кадре звезда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Разбавим серьезность", - написала модель под фотографией.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно красиво", "так мило !", "Очень красиво", "Обожаю", "Абсолютно великолепно... люблю это, такая потрясающая съемка", "Обожаю наряд", "Богиня, эффектная и чувственная", "Эффектно и чудесно, как ты прекрасна, любовь", "Очень красивая фотография", "Безупречно красивая", "Ну все. Вот и я влюблен".

Мы писали, что известная украинская модель Леонила Гузь показала, как позирует на камеру с минимумом одежды.

Так, Гузь решила показать, как проходят ее фотосессии. В коротком видео она собрала разные моменты с процесса съемок. Модель показала себя в нескольких образах, каждый из которых раскрывал ее чувственную сторону.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь раскрепостилась в ванной перед зеркалом

А еще Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь в прозрачной сетке развалилась на полу, показав свою хищную натуру

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь сверкнула ягодицами в прозрачных колготках, в сети не оценили



