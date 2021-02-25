Известная украинская модель Леонила Гузь показала, как позирует на камеру с минимумом одежды
Обладательница титула "Мисс Украина-2018" поделилась соблазнительными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Гузь решила показать, как проходят ее фотосессии. В коротком видео она собрала разные моменты с процесса съемок. Модель показала себя в нескольких образах, каждый из которых раскрывал ее чувственную сторону.
Так, в начале видео Гузь продемонстрировала максимально смелый наряд: на обнаженной модели можно было увидеть лишь высокие лакированные сапоги, а самые интимные места Гузь прикрывала длинным меховым боа.
Несмотря на практически полное отсутствие одежды, модель ничуть не стеснялась камеры. Она уверенно позировала, сидя на стуле и широко расставив ноги, словно бросая вызов зрителям.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Измученный болезнями 91-летний Чапкис вышел на связь и рассказал, что с ним сейчас: "Уже три дня..."
Леся Никитюк положила глаз на сына Потапа, а он и не против: "Взрослый уже"
Найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал..."
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
Второй образ красотки стал не менее вызывающим. Так, Гузь появилась перед камерами в черном капроновом наряде, который покрывал все ее тело. Ажурная полупрозрачная ткань полностью просвечивала белье красотки, позволяя ей продемонстрировать идеальную фигуру во всей красе.
В это образе модель томно выгибалась, лежа на полу.
Ее поклонники не могли не прокомментировать такой пост.
«Внуча, все будет хорошо не переживай. Будут и на нашей улице цветные краски», «Обожаю», «Это спокойной ночи?», «Идеальная», «Самая красивая девушка в мире», - пишут комментаторы.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в странном наряде сверкнула точеной ножкой: "Соблазнительно".
Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь в прозрачной сетке развалилась на полу, показав свою хищную натуру: «Эффектно».
Также Politeka писала, что "мисс Украина" Леонила Гузь раскрепостилась в ванной перед зеркалом: "Почему нет трусов?".