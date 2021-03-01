Популярная украинская модель Леонила Гузь показала свою природную красоту, подразнив поклонников пикантной деталью на фото

Фигуристая красотка, которая в 2018 году стала обладательницей титула «Мисс Украина», поделилась своим новым снимком в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Леонила показала простое селфи без особых изысков. Тем не менее фото все равно получилось очень эффектным за счет природной красоты модели.

Гузь позирует перед камерой с минимумом косметики на лице. Благодаря этому ее лицо выглядит особенно молодым и свежим. Взгляд красотки буквально пронизывает зрителя из-за ее выразительных глаз.

На снимке Леонила позирует в белой майке с глубоким декольте, которое привлекает внимание к ее пышным формам. При этом, девушка кокетливо приспустила лямки наряда, придав своему снимку пикантную изюминку.

Поклонники Леонилы не могли не оценить по достоинству такое фото. В комментариях красотку буквально засыпали комплиментами.

«Кто это? Подскажите цифры», «Лучшая», «Идеальная», «Красивая», «Ты такая красивая», «Самая шикарная Леонила», «вот офигенный образ, не то что с бананом)», «Очаровательная женщина. Всегда красивая и сияющая», «Ты что хочешь меня убить? Серьезно, ты выглядишь потрясающе», - пишут люди.

Напомним, растрепанная Мисс Украина Леонила Гузь блеснула главной гордостью во весь экран.

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