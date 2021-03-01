Популярная украинская модель Леонила Гузь показала свою природную красоту, подразнив поклонников пикантной деталью на фото
Фигуристая красотка, которая в 2018 году стала обладательницей титула «Мисс Украина», поделилась своим новым снимком в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Леонила показала простое селфи без особых изысков. Тем не менее фото все равно получилось очень эффектным за счет природной красоты модели.
Гузь позирует перед камерой с минимумом косметики на лице. Благодаря этому ее лицо выглядит особенно молодым и свежим. Взгляд красотки буквально пронизывает зрителя из-за ее выразительных глаз.
На снимке Леонила позирует в белой майке с глубоким декольте, которое привлекает внимание к ее пышным формам. При этом, девушка кокетливо приспустила лямки наряда, придав своему снимку пикантную изюминку.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Полураздетая Тина Кароль решила еще поскандалить, задрав ножки выше головы: "Елки-палки..."
Найдено тело известной российской певицы, что известно о трагедии: "Земля тебе пухом, Анечка"
Беременная жена "Холостяка" Добрынина поразила кадрами без лифчика и в расстегнутых штанах: "Максимум удовольствия…"
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
Поклонники Леонилы не могли не оценить по достоинству такое фото. В комментариях красотку буквально засыпали комплиментами.
«Кто это? Подскажите цифры», «Лучшая», «Идеальная», «Красивая», «Ты такая красивая», «Самая шикарная Леонила», «вот офигенный образ, не то что с бананом)», «Очаровательная женщина. Всегда красивая и сияющая», «Ты что хочешь меня убить? Серьезно, ты выглядишь потрясающе», - пишут люди.
Напомним, растрепанная Мисс Украина Леонила Гузь блеснула главной гордостью во весь экран.
А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь широко расставила ноги, прикрыв самые пикантные места одним мехом.
Также Politeka писала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь раскрепостилась в ванной перед зеркалом.