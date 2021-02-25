Відома українська модель Леоніла Гузь показала, як позує на камеру з мінімумом одягу

Володарка титулу "Міс Україна-2018" поділилася спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Гузь вирішила показати, як проходять її фотосесії. У короткому відео вона зібрала різні моменти з процесу зйомок. Модель показала себе в декількох образах, кожен з яких розкривав її чуттєву сторону.

Так, на початку відео Гузь продемонструвала максимально сміливий наряд: на оголеній моделі можна було побачити лише високі лаковані чоботи, а найінтимніші місця Гузь прикривала довгим хутряним боа.

Незважаючи на практично повну відсутність одягу, модель нітрохи не соромилася камери. Вона впевнено позувала, сидячи на стільці і широко розставивши ноги, немов кидаючи виклик глядачам.

Другий образ красуні став не менш зухвалим. Так, Гузь з'явилася перед камерами в чорному капроновому вбранні, який покривав все її тіло. Ажурна напівпрозора тканина повністю просвічувала білизну красуні, дозволяючи їй продемонструвати ідеальну фігуру у всій красі.

В цей образ модель млосно вигиналася, лежачи на підлозі.

Її шанувальники не могли не прокоментувати такий пост.

"Внуча, все Буде Добре не переживай. Будуть і на нашій вулиці кольорові фарби", "обожнюю", "це на добраніч?", "Ідеальна»," найкрасивіша дівчина в світі", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь в дивному вбранні блиснула витонченою ніжкою:"спокусливо".

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь в прозорій сітці розвалилася на підлозі, показавши свою хижу натуру: «ефектно».

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