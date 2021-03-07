Модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, довела до мурашек соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 21-летняя красотка опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в прозрачном наряде.

Так, на черно-белых снимках Леонила предстала в черном нижнем белье, поверх которого на ней был прозрачный комбинезон с рисунком. Девушка без стыда показала свою фигуру во всей красе: стройные ножки, плоский животик и аккуратный бюст. Пышная прическа и макияж с акцентом на глаза дополнили ее роскошный лук.

Сотни пользователей успели поставить "лайки" за считанные минуты. "Хищный" взгляд модели и ее густые локоны заставили некоторых оставить в комментариях смайлики с дикими кошками, будто хотели сказать, что она - настоящая львица.

"Мне нравится твое выражение лица 🤩", - отреагировал один из поклонников.

Ранее мы рассказывали, Гузь произвела фурор раскованным образом на фото, сделанным, судя по геометке, в Мексике. Девушка позировала возле пальмы.

На ней было пикантное боди, которое та натянула до предела, едва не засветив лишнее. Образ дополнила кожаная повязка с бахромой. Кроме этого, Леонила надела ковбойскую шляпу и сапоги.

«Вот это вид!», «Великолепная», «Огнище», «Какая красотка», «Вау», «Нескромно», «Тропикана женщина», «Какая необыкновенная», «А ноги от ушей», - прокомментировали пользователи.

Напомним, что мисс Украина Леонила Гузь широко расставила ноги, прикрыв самые пикантные места одним мехом: "Это спокойной ночи?".

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь приспустила бретельки маечки ради соблазнительного кадра: "Идеальная".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь на корточках показала лишнее в платье с супероткровенным разрезом: "Это просто...".