Известная модель Леонила Гузь, которая стала в 2018 году Мисс Украиной, показала себя в провокационном образе

Изначально Леонила демонстрировала кадры из гримерки. девушка сидела на стуле, пока ей наводили красоту. Так как в помещении было холодно, звезда накинула куртку, но не застегнула ее, хвастаясь роскошным декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

После этого Гузь уже показалась на фотостудии. Красотка была в латексных ботфортах, трусиках и кожаной куртке, а образ дополнила стильной фуражкой. Волосы у девушки остались распущенными, а куртку Леонила распахнула, показывая, что не надела лиф. Модель раздвинула ноги и засунула пальчик в трусики, делая кадр максимально сочным и обжигающим.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях, как и поставить лайки, но так и хочется добавить: "Держите челюсти, дерзость зашкаливает".

Мы писали, что модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, довела до мурашек соблазнительным образом.

Так, на черно-белых снимках Леонила предстала в черном нижнем белье, поверх которого на ней был прозрачный комбинезон с рисунком. Девушка без стыда показала свою фигуру во всей красе: стройные ножки, плоский животик и аккуратный бюст. Пышная прическа и макияж с акцентом на глаза дополнили ее роскошный лук.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь поиграла в ковбойшу, забыв надеть штаны

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