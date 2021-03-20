Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 году стала Мисс Украиной, показала себя в невероятном ракурсе

На фото Леонила позировала в черном-мини платье и туфлях на большом каблуке. Гузь дополнила образ стильными бусами, а залезла для кадра на диван. Звезда выгнулась, развернувшись спиной, чтобы показать "бесконечные" ножки. Но внимание также привлекают и ягодицы модели, ведь платье оказалось очень коротеньким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Леонила решила оставить снимок без комментария, но это не помешало фанатам залайкать публикацию и восхищаться роскошными ножками, засыпая комплиментами:

"Это очередной скандал?", "Вот это ноги, вот это подход у вас девченки", "Оружие массового поражения", "Лайк исключительно за бусы", "Ноги бесконечности".

Мы писали, что известная модель Леонила Гузь, обладательница титула "Мисс Украина 2018", впечатлила дерзким образом.

Девушка поделилась фотографией с пляжа. На ней было надето пикантное боди, которое обнажило слишком много. Складывалось впечатление, что модель позирует в миниатюрных трусиках и просто забыла надеть штаны.

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