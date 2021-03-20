Известная модель Леонила Гузь, которая в 2018 году стала Мисс Украиной, показала себя в невероятном ракурсе
На фото Леонила позировала в черном-мини платье и туфлях на большом каблуке. Гузь дополнила образ стильными бусами, а залезла для кадра на диван. Звезда выгнулась, развернувшись спиной, чтобы показать "бесконечные" ножки. Но внимание также привлекают и ягодицы модели, ведь платье оказалось очень коротеньким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Леонила решила оставить снимок без комментария, но это не помешало фанатам залайкать публикацию и восхищаться роскошными ножками, засыпая комплиментами:
"Это очередной скандал?", "Вот это ноги, вот это подход у вас девченки", "Оружие массового поражения", "Лайк исключительно за бусы", "Ноги бесконечности".
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Больной финалист "Холостячки" Тригубенко сообщил плохие новости: «Самая тяжелая…»
Закрытие метро в Харькове: в горсовете прояснили ситуацию
Раскованная Анджелина Джоли опасно наклонилась, едва не вывалив свое "богатство" из декольте: "Любим и хотим..."
Кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!"
Мы писали, что известная модель Леонила Гузь, обладательница титула "Мисс Украина 2018", впечатлила дерзким образом.
Девушка поделилась фотографией с пляжа. На ней было надето пикантное боди, которое обнажило слишком много. Складывалось впечатление, что модель позирует в миниатюрных трусиках и просто забыла надеть штаны.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь в прозрачном наряде заставила сердца биться чаще
Также Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь поиграла в ковбойшу, забыв надеть штаны
А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь приспустила бретельки маечки ради соблазнительного кадра