Популярная украинская модель Леонила Гузь, ставшая «Мисс Украина» в 2018 году, показала романтичный образ в оригинальном наряде

Как пишет Politeka.net, эффектная красотка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм.

На черно-белых фото Гузь предстала в милом образе, словно из какого-то французского фильма. Однако, даже ее романтичный наряд не обошелся без нотки пикантности.

Так, девушка одета в белую блузу с открытыми плечами и объемными рукавами. При этом, ее ткань похожа на довольно крупную сетку. Впрочем, Гузь сидит за столом, положив руки перед собой и почти полностью закрывая свое тело.

Запоминающейся изюминкой наряда модели стал черный берет, благодаря которому Леонила выглядит очень элегантно.

Поклонники буквально засыпали красотку лайками.

«Огонь», «Фото бомбежка», «Оригинально», «Шикарная леди», «Задолбала со своими красивыми фотками», - пишут люди в комментариях к фото.

Ранее мы писали, что Гузь примерила нежное белое платье, которое, несмотря на свою романтичность, тут же взбудоражило ее поклонников.

В наряде девушки обычная белая ткань чередуется со вставками из полупрозрачного кружева. Кроме того, талия красотки по бокам осталась открыта.

Этот образ понравился многим фанатам модели.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь блеснула загорелым бюстом в соблазнительном мини: "Дама в красном".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Мисс Украина Леонила Гузь заставила любоваться "бесконечными" ножками в мини: "Это очередной скандал?".

Также Politeka писала, что Мисс Украина Леонила Гузь без лифчика и штанов расставила ноги перед камерой: "Держите челюсти".