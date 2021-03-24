Відома модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна" у 2018 році, вразила шанувальників чуттєвим чином в напівпрозорій сукні

Ефектна модель, що запам'яталася багатьом після своєї перемоги в головному конкурсі краси в країні, поділилася новим привабливим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Гузь приміряла ніжне біле плаття, яке, незважаючи на свою романтичність, тут же розбурхало її шанувальників.

У вбранні дівчини звичайна біла тканина чергується зі вставками з напівпрозорого мережива. Крім того, талія красуні з боків залишилася відкрита.

Варто відзначити, що решті образ красуні не сильно відповідає її ніжному поряд. Так, образ Гузь доповнив макіяж з чорними тінями, а через її зухвалої пози з піднятою ногою спідниця вбрання сильно задралася. Втім, судячи з убивчого погляду моделі, її це зовсім не турбує.

"Чарівна красуня", " Звідки це плаття?", "Ого який погляд!", "Твоя краса вражає", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Леоніла вирішила показати фото з нічної прогулянки.

Дівчина одягла червону сукню з досить сміливим декольте, адже можна відразу помітити, що Гузь білизни не одягала. Модель позувала на тлі атракціонів, захоплюючи ідеальною фігурою.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь блиснула засмаглим бюстом у спокусливому міні:"Дама в червоному".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Міс Україна Леоніла Гузь змусила милуватися "нескінченними" ніжками в міні: "це черговий скандал?".

Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика і штанів розставила ноги перед камерою:"Тримайте щелепи".