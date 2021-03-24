Известная модель Леонила Гузь, завоевавшая титул «Мисс Украина» в 2018 году, впечатлила поклонников чувственным образом в полупрозрачном платье

Эффектная модель, запомнившаяся многим после своей победы в главном конкурсе красоты в стране, поделилась новым притягательным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Гузь примерила нежное белое платье, которое, несмотря на свою романтичность, тут же взбудоражило ее поклонников.

В наряде девушки обычная белая ткань чередуется со вставками из полупрозрачного кружева. Кроме того, талия красотки по бокам осталась открыта.

Стоит отметить, что остальной образ красотки не сильно соответствует ее нежному наряду. Так, образ Гузь дополнил макияж с черными тенями, а из-за ее дерзкой позы с приподнятой ногой юбка наряда сильно задралась. Впрочем, судя по убийственному взгляду модели, ее это совсем не заботит.

«Волшебная красотка», «Откуда это платье?», «Ого какой взгляд!», «Твоя красота впечатляет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Леонила решила показать фото с ночной прогулки.

Девушка надела красное платье с довольно смелым декольте, ведь можно сразу заметить, что Гузь белья не надевала. Модель позировала на фоне аттракционов, восхищая идеальной фигурой.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь блеснула загорелым бюстом в соблазнительном мини: "Дама в красном".

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