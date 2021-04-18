Известная украинская модель Леонила Гузь, которая стала обладательницей титула "Мисс Украина 2018", впечатлила кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, Леониле Гузь всего 21 год, но она уже преуспела в модельном бизнесе. Хорошая фигура и модельная внешность позволили девушке завоевать корону главной красавицы Украины, после чего ее карьера пошла вверх. Сейчас Леонила снимается для рекламы, а также регулярно радует своих поклонников яркими фото.

На свежем снимке Гузь была запечатлена во время отдыха. На фоне виднелись пальмы, а ее кожа получила нежный загар, который свидетельствует о длительном пребывании на солнце. Волосы Леонила намочила, что придало ее образу особого шарма. Модель позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее достоинства.

«Ты затмила солнце», «Какая красивая», «Ой, нравишься тут», «Просто потрясающе!», «Слишком красиво, слишком круто», «Отличное изображение», «Яркая девушка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь похвасталась ночной прогулкой. Девушка надела красное платье с довольно смелым декольте, под которое не стала надевать нижнее белье. Модель позировала на фоне аттракционов, восхищая идеальной фигурой.

Напомним, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика и в ботфортах устроила запретный соблазн: "Надо еще доза".

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь заворожила романтичным видом в наряде в сеточку, едва прикрыв самое сокровенное: "Шикарная леди".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь показала характер плохой девочки в полупрозрачном платье с кружевом: "Впечатляет твоя...".