Відома співачка, фронтвумен групи "The Hardkiss", Юлія Саніна, трохи розповіла про своє дитинство
Артистка народилася 11 жовтня 1990 року в Києві в родині музикантів, передає Politeka.net. З дитинства вона стала займатися музикою, пішовши по стопах своїх батьків.
Зараз красуня з потужним голосом - одна з найуспішніших співачок України.
В одному зі своїх останніх постів артистка трохи згадала про вік, коли вчилася в школі.
"У дитинстві у мене не було ні приставки, ні тамагочі, ні тетріса 🙈 були зовсім інші захоплення і хобі. Максимум, на що мене вистачало, це годинку побудувати місто в The Sims і зруйнувати його за допомогою торнадо 👌 пізніше, з розповідей Валу і друзів я зрозуміла, що ігровий світ - це щось реально прикольне і захоплююче... Залипли вчора години на три! Може, порадите ще щось з ігор?",- поділилася артистка, як провела день за приставкою.
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За 20 хвилин публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"А Юля як завжди дуже красива", "Клааасс, ігри відволікають від усього😍", "тільки не танки", "Нам з чоловіком дуууже зайшла overcooked (на командну роботу і швидкість)", " я теж недавно вперше грала в приставку з друзями. Дууууже сподобалося, азарт скажений (хоча навіть чітких комбінацій не знала)☺❤️", "взагалі не вмію грати в це все! 😂 Мій максимум-змійка на Нокії", " коттттік😍", - написали користувачі мережі.
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