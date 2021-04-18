Всесвітньо відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі в напівпрозорому золотому вбранні показала декольте

Всесвітньо відома актриса прославилася також своїми фото, коли працювала моделлю на початку кар'єри. Зірка любила змінювати імідж і навіть встигла постригтися під хлопчика заради ролі у фільмі. А після картини "Містер і місіс Смітт" зірка також почала акцентувати увагу на фігурі.

До того, як артистці видалили молочні залози, вона активно демонструвала форми в нарядах з відкритими декольте. У золотому вбранні, повністю розшитим золотими краплями поверх сіточки, Джолі вдалося підкреслити бюст вельми вигідним чином. Як можна помітити, до операцій зірка з легкістю підкреслювала свої достоїнства.

Після того, як Анджеліна вирішила убезпечити себе зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2, вона зробила операцію з видалення молочних залоз. Тому повсякденний стиль і стиль на зйомках у актриси сильно змінився. Вона більше не ставить акцент на бюсті, уникаючи уваги камер.

"Я думаю, що наші шрами нагадують про те, що ми подолали. Вони є частиною того, що робить кожного з нас унікальним. Різноманітність-одна з найпрекрасніших речей в людському існуванні», - раніше прокоментувала своє рішення Джолі.

Також ще на одному фото Анджеліна відображена під час одного зі своїх появ на червоній доріжці. Співачка одягнена в коричневу сукню без бретелей і з відкритою спиною. Корсет вбрання виконаний з щільної тканини і нещільно прилягає до тіла актриси.

Відкрита спина вбрання також дозволяє Джолі продемонструвати свої татуювання на лопатці і передпліччя. Конкретне тату зображує текст буддистської молитви.

"Чудова, що ховала раніше такий вигляд?", "Красуня», «я залежний від неї», «найкрасивіша жінка, стала соковитіше», "Супер, чарівний ангел", - пишуть люди.

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