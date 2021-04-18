Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли в полупрозрачном золотом наряде показала декольте

Всемирно известная актриса прославилась также своими фото, когда работала моделью в начале карьеры. Звезда любила менять имидж и даже успела постричься под мальчика ради роли в фильме. А после картины «Мистер и Миссис Смитт» звезда также начала акцентировать внимание на фигуре.

До того, как артистке удалили молочные железы, она активно демонстрировала пышные формы в нарядах с открытыми декольте. В золотом наряде, полностью расшитым золотыми каплями поверх сеточки, Джоли удалось подчеркнуть бюст весьма выгодным образом. Как можно заметить, до операций звезда с легкостью подчеркивала свои достоинства.

После того, как Анджелина решила обезопасить себя связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, она сделала операцию по удалению молочных желез. Поэтому повседневный стиль и стиль на съемках у актрисы сильно изменился. Она больше не ставит акцент на бюсте, избегая внимания камер.

«Я думаю, что наши шрамы напоминают о том, что мы преодолели. Они являются частью того, что делает каждого из нас уникальным. Разнообразие — одна из самых прекрасных вещей в человеческом существовании», - раньше прокомментировала свое решение Джоли.

Также еще на одном фото Анджелина запечатлена во время одного из своих появлений на красной дорожке. Певица одета в коричневое платье без бретелек и с открытой спиной. Корсет наряда выполнен из плотной ткани и неплотно прилегает к телу актрисы.

Открытая спина наряда также позволяет Джоли продемонстрировать свои татуировки на лопатке и предплечье. Конкретное тату изображает текст буддистской молитвы.

«Восхитительная, что прятала раньше такой вид?», «Красотка», «Я зависим от нее», «Самая красивая женщина, стала сочнее», «Супер, очаровательный ангел», - пишут люди.

Напомним, Анджелина Джоли в чулках смело расставила ноги ради пикантного фото: "Горячая опасность".

Как сообщала Politeka, неукротимая Анджелина Джоли в неприличном мини засветила сладкие места: «Платиновый стандарт».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли с дерзостью во взгляде и без лифчика сверкнула пышными размерами: "Обожаю это".