Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як біситься з дітьми в басейні

Відповідне відео 44-річний гуморист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, в особняку зоряної пари Алли Пугачової і Максима Галкіна є домашній басейн, де сім'я любить проводити час.

З малих років двійнята Ліза і Гаррі займаються плаванням і відчувають себе в басейні, як риби у воді.

Їх новими досягненнями вирішив похвалитися гордий батько.

На відео можна побачити, як Максим спочатку підкидає у воді Гаррі, потім до нього підпливає в шапочці, водних окулярах і ластах Ліза. Її шоумен також бере на руки підкидає з задоволеними вересками.

Далі, Максим тримає дочку на водній дошці, але вона сміється і в якийсь момент не втримавшись хлюпається у воду. У Гаррі на дошці вийшло трохи краще.

"Водний фітнес: кидки першокласників на відстань і ручний Серфінг», - підписав кадри гуморист.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що мами Алли Борисівни разом з сімейством в басейні не було.

"Як класно, веселощам немає меж, діти щасливі і тато не менше♪",

"Ось воно щастя! Рух і сміх",

"Красуня тато з малюками!!! ❤️", - пишуть в мережі.

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