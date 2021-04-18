Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как бесится с детьми в бассейне

Соответствующее видео 44-летний юморист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как известно, в особняке звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина имеется домашний бассейн, где семья любит проводить время.

С малых лет двойняшки Лиза и Гарри занимаются плаванием и чувствуют себя в бассейне, как рыбы в воде.

Их новыми достижениям решил похвастаться гордый отец.

На видео можно увидеть, как Максим сначала подбрасывает в воде Гарри, затем к нему подплывает в шапочке, водных очках и ластах Лиза. Ее шоумен также берет на руки подбрасывает с довольными визгами.

Далее, Максим держит дочь на водной доске, но она смеется и в какой-то момент не удержавшись хлюпается в воду. У Гарри на доске вышло чуть лучше.

«Водный фитнес: броски первоклассников на расстояние и ручной сёрфер 👍🏻», - подписал кадры юморист.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что мамы Аллы Борисовны вместе с семейством в бассейне не было.

"Как классно, веселью нет предела,дети счастливы и папа не меньше😂",

"Вот оно счастье! Движение и смех",

"Красотули папа с малышами!!! ❤️", - пишут в сети.

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