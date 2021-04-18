Відома ведуча Маша Ефрсініна порадувала шанувальників новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність і енергію

Маша Єфросиніна регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також розповідає про рецепти краси.

Цього разу вона вирішила зачарувати передплатників чорно-білим атмосферним фотосетом, зробленим під час недільної прогулянки.

На особистій сторінці в Instagram зірка запостила емоційне фото, передає Politeka.net.

Маша грайливо позує в світлому трендовому жакеті і штанях. Вона завзято сміється і заражає позитивом своєю невгамовною енергією.

Шанувальники із захопленням коментують стильну і життєрадісну телеведучу.

"Скільки в цих фото щастя і позитиву!!!! 😍 Маша, Ви The best ❤️",

"Красива, як завжди",

"Чарівна! Стиль нуар так до лиця",

"Богиня краси і стилю", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна з сином і собачкою позували прямо на сходинках, сівши під сонячні промінчики. Собака примостилася по серединці, розкривши від задоволення пащу і висунувши язик.

"Дачники", - так лаконічно назвала свої фото Маша.

Нагадаємо, що Єфросиніна з "Ліги сміху", розгубилася серед нарядів, попросила допомоги в українців: "Маша, ну не можна…"

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна показала, яким красенем росте її син, рідкісні кадри облетіли мережу: "Дачники…"

Також Politeka писала, що Єфросиніна з "Ліги Сміху" розлютила українців некультурною витівкою, відео: "куди з ногами на…"