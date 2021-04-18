Відома ведуча Маша Ефрсініна порадувала шанувальників новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність і енергію
Маша Єфросиніна регулярно спілкується з шанувальниками за допомогою соцмереж. Ведуча ділиться з ними не тільки замальовками зі свого життя, а й дарує мотивацію і натхнення, а також розповідає про рецепти краси.
Цього разу вона вирішила зачарувати передплатників чорно-білим атмосферним фотосетом, зробленим під час недільної прогулянки.
На особистій сторінці в Instagram зірка запостила емоційне фото, передає Politeka.net.
Маша грайливо позує в світлому трендовому жакеті і штанях. Вона завзято сміється і заражає позитивом своєю невгамовною енергією.
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Шанувальники із захопленням коментують стильну і життєрадісну телеведучу.
"Скільки в цих фото щастя і позитиву!!!! 😍 Маша, Ви The best ❤️",
"Красива, як завжди",
"Чарівна! Стиль нуар так до лиця",
"Богиня краси і стилю", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна з сином і собачкою позували прямо на сходинках, сівши під сонячні промінчики. Собака примостилася по серединці, розкривши від задоволення пащу і висунувши язик.
"Дачники", - так лаконічно назвала свої фото Маша.
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