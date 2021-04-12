Известная телеведущая Маша Ефросинина, которая стала неожиданным тренером "Лиги Смеха" удивила украинцев, попросив выбрать наряд для себя

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм 41-летняя Ефросинина разместила несколько фотографий в разных нарядах, в которых снималась в эфирах "Лиги смеха". Она попросила украинцев выбрать тот, который им пришелся больше по душе. А также рассказала, что придумали продюсеры шоу.

"После вынужденной паузы из-за локдауна, продюсерами "Лиги смеха" было принято решение продолжить съёмки Битвы Титанов", - написала телеведущая. Она поддерживает подобное решение: "Справедливо, ведь дать возможность командам дойти до финала и выиграть миллион! Ну, и конечно, фанатам команд увидеть логическое завершение соревнования лучших игроков!", - заявила Ефросинина.

Однако телеведущая уточнила, что запись будет проходить без зрителей в зале, а для артистов это усложняет выступление в разы. "Но зато финалу быть🤞🏻 По этому поводу, напишите мне в комментах, какой наряд из прошлых игр вам больше всех пришёлся по душе 😉", - удивила Маша предложением выбрать для финала ей наряд.

"Маша, ну нельзя быть красивой такой 😍", "Сложно выбрать красивое из красивого", "Как ты прекрасна, да ты проста супер, так и хочется тебя обнять", "Красное платье", "Все образы прекрасны! Но мой фаворит 6", "Вот полностью черные луки не люблю, а остальные огонь🔥 Особенно платьице ❤️", "Бордовые брюки и белая блузка с открытыми плечами❤️", "В облегающих кожаных лосинах😉, а если серьезно Вы прекрасны во всех нарядах!!!", "Красное платье и зелёный костюм", "Синие брюки с розовой рубашкой 🔥🔥🔥хотя на вас все наряды шикарные ❤️", - поклонники начали выбирать наряды для финала.

Ранее продюсеры "Лиги смеха" выступали с заявлением, что из-за того, что с 5 апреля в Киеве усиливаются карантинные ограничения, при которых проведение массовых мероприятий становится невозможным, концерт-съемка полуфинала Битвы Титанов "Лиги Смеха", которая была запланирована на 13 и 14 апреля, пройдет без зрителей.

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