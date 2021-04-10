Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала себе і розповіла про фігуру

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна не так давно перехворіла страшним китайським вірусом і донині бореться з наслідками хвороби. Дівчина активно ділитися з фанатами тим, що відбувається у неї в житті.

Цього разу Маша вирішила показати себе в спортивному костюмі, стоячи на килимку для занять. Дівчина показала кілька поз, як займається йогою.

"Сьогодні я не супер задоволена своїм тілом. Незадоволена тим, що звичні спортивні навантаження мені не під силу після лікарняних - прес заплив, зад сповз, «за бочок» можу вщипнути себе по всьому своєму периметру.

Пишу це, чесно, не Для щоб ви засипали мене коментами, що у мене все зашибісь! Ну давайте вже визнаємо, що кожна дівчинка сама знає свою улюблену норму. Я за те, щоб знати її, прагнути до неї, але не знищувати себе, якщо вона далека від стандарту", - написала Маша під фото.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Я так люблю коли супер худі жінки пишуть що не задоволені тілом", "чудова жінка"," Боже, Маш, задоволені ви чи ні - ви офігенно красива жінка", " а у мене перша думка - яка ідеальна форма!".

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