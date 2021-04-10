Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя и рассказала о фигуре

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина не так давно переболела страшным китайским вирусом и по сей день борется с последствиями болезни. Девушка активно делиться с фанатами тем, что происходит у нее в жизни.

В этот раз Маша решила показать себя в спортивном костюме, стоя на коврике для занятий. Девушка показала несколько поз, как занимается йогой.

"Сегодня я не супер довольна своим телом. Недовольна тем, что привычные спортивные нагрузки мне не по силам после больничных - пресс заплыл, зад сполз, «за бочок» могу ущипнуть себя по всему своему периметру.

Пишу это, честно, не для чтобы вы засыпали меня комментами, что у меня всё зашибись! Ну давайте уже признаем, что каждая девочка сама знает свою любимую норму. Я за то, чтобы знать её, стремиться к ней, но не уничтожать себя, если она далека от стандарта", - написала Маша под фото.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Я так люблю когда супер худые женщины пишут что не довольны телом", "Восхитительная женщина", "Боже, Маш, довольны вы или нет - вы офигенно красивая женщина", "А у меня первая мысль - какая идеальная форма!".

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