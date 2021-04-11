Відома ведуча, тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна покрасувалася перед камерою, наминаючи огірки за обидві щоки

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша Єфросиніна, відома телеведуча, яка знову повернулася на телеекрани в шоу "Ліга сміху", як тренер гумористичної команди, розмістила на своїй сторінці спокусливий ролик, на якому забралася з ногами на стільницю і наминає огірки. (Щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

41-річна красуня нарядила чорні легінси, довгу чорну сорочку, і нанесла легкий макіяж. Маша снідає під легку музику, в якийсь момент випрямляє спинку, щоб здаватися ще більш стрункою, при цьому не перестаючи жувати огірочок.

Маша заодно похвалилася інтер'єром своєї кухні. Білосніжною робочою поверхнею, візерунчастими сірими стінами, на яких висить кухонне начиння - черпаки, дошка вирізана з цільного дерева, та інше.

Не всім шанувальникам ведучої сподобалася ідея для зйомки. Деякий "впізнали" себе в Машиній витівці, проте багато розкритикували за те, що ведуча сіла на стіл обідати.

"Тихо шифером..... Який ідіотизм......", "Жах", "Не очікувала, що Марія може сидіти на робочій поверхні...((((", "Так смачніше, напевно))😂", "З'їв огірок і все...", "😡куди з ногами на стіл ? А?", "Може на стелю?", "Все добре, але навіщо на столі сидіти? 😮 ", "Огірок з таким апетитом можна їсти тільки на камеру😂"," Зручно?)))) ",- поцікавилися шанувальники, яким не всім сподобалася ідея сидіння на столі.

Втім, судіть самі, ось саме відео, яке сполошило шанувальників ведучої:

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