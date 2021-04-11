Известная ведущая, тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина покрасовалась перед камерой, уплетая огурцы за обе щеки

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша Ефросинина, известная телеведущая, которая снова вернулась на телеэкраны в шоу "Лига Смеха", как тренер юмористической команды, разместила на своей страничке соблазнительный ролик, на котором забралась с ногами на столешницу и уплетает огурцы. (Чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

41-летняя красотка нарядила черные леггинсы, длинную черную рубашку, и нанесла легкий макияж. Маша завтракает под легкую музыку, в какой-то момент выпрямляет спинку, чтобы казаться еще более стройной, при это не переставая жевать огурчик.

Маша заодно похвасталась интерьером своей кухни. Белоснежной рабочей поверхностью, узорчатыми серыми стенами, на которых висит кухонная утварь - черпаки, доска вырезаная из цельного дерева, и прочее.

Не всем поклонникам ведущей понравилась идея для съемки. Некоторый "узнали" себя в машиной выходке, однако многие раскритиковали за то, что ведущая уселась на стол обедать.

"Тихо шифером шурша..... Какой идиотизм......", "Жах", "Не очікувала, що Марія може сидіти на робочій поверхні...((((", "Так вкуснее , наверное ))😂", "Скушал огурец и все...", "😡 куда с ногами на стол ? А?", "Может на потолок?", "Все хорошо, но зачем на столе сидеть то? 😮", "Огурец с таким аппетитом можно кушать только на камеру😂", "Удобненько?))))", - поинтересовались поклонники, которым не всем понравилась идея сидения на столе.

Впрочем, судите сами, вот само видео всполошившее поклонников ведущей:

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