Известная ведущая, тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина показала идеальный выходной с сынишкой на даче
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Маша Ефросинина, которая не так давно снова вернулась на телеэкраны в качестве тренера юмористической команды в "Лиге смеха" показала несколько фото в воскресный день.
Маша Ефросинина с сыном и собачкой позировали прямо на ступеньках, усевшись под солнечные лучики. Собака примостилась по серединке, раскрыв от удовольствия пасть и высунув язык.
"Дачники", - так лаконично назвала свои фото Маша.
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Стоит сказать, что девушка нечасто публикует фото своих детей, тем более, что старшая дочь уехала учиться в Канаду. Тем не менее кадры вышли уютными и домашними.
Как известно, Ефросинина перенесла коронавирус, и до сих пор лечилась от последствий страшного китайского заболевания. Для восстановления телеведущая поделилась с украинцами своими методами - тренировки йоги и витаминные комплексы.
В комментариях к дачным фото, поклонники засыпали Машу комплиментами, и шутками, касательно нахождения на даче:
"Дружное семейство🔥🔥🔥🙂👍", "Ви такі милі😍", "Картоплю вже посадили?", "И собакевич рот открыл 😂❤️", "Мария, я слышала, что дочка у Вас учится в Канаде! Не хотите сына на будущее во Францию за обучением отправить?))", - написали поклонники.
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