Известная ведущая Маша Ефрсинина порадовала поклонников новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность и энергию
Маша Ефросинина регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. Ведущая делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также рассказывает о рецептах красоты.
В этот раз она решила очаровать подписчиков черно-белым атмосферным фотосетом, сделанным во время воскресной прогулки.
На личной странице в Instagram звезда запостила эмоциональное фото, передает Politeka.net.
Маша игриво позирует в светлом трендовом жакете и штанах. Она задорно смеется и заражает позитивом своей неуемной энергией.
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Поклонники с восторгом комментируют стильную и жизнерадостную телеведущую.
"Сколько в этих фото счастья и позитива!!!! 😍 Маша, Вы the best ❤️",
"Красива, как всегда",
"Очаровательная! Стиль нуар так к лицу",
"Богиня красоты и стиля", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Маша Ефросинина с сыном и собачкой позировали прямо на ступеньках, усевшись под солнечные лучики. Собака примостилась по серединке, раскрыв от удовольствия пасть и высунув язык.
"Дачники", - так лаконично назвала свои фото Маша.
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