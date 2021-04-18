Известная ведущая Маша Ефрсинина порадовала поклонников новыми снимками, на которых продемонстрировала свою женственность и энергию

Маша Ефросинина регулярно общается с поклонниками посредством соцсетей. Ведущая делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также рассказывает о рецептах красоты.

В этот раз она решила очаровать подписчиков черно-белым атмосферным фотосетом, сделанным во время воскресной прогулки.

На личной странице в Instagram звезда запостила эмоциональное фото, передает Politeka.net.

Маша игриво позирует в светлом трендовом жакете и штанах. Она задорно смеется и заражает позитивом своей неуемной энергией.

Поклонники с восторгом комментируют стильную и жизнерадостную телеведущую.

"Сколько в этих фото счастья и позитива!!!! 😍 Маша, Вы the best ❤️",

"Красива, как всегда",

"Очаровательная! Стиль нуар так к лицу",

"Богиня красоты и стиля", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина с сыном и собачкой позировали прямо на ступеньках, усевшись под солнечные лучики. Собака примостилась по серединке, раскрыв от удовольствия пасть и высунув язык.

"Дачники", - так лаконично назвала свои фото Маша.

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