У шоу «Маска " розбурхали публіку заявою про другий сезон

Як передає Politeka.net, відповідна заява з'явилася на сторінці проекту в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Є для вас 2 Новини! 1. Фантастичний сезон гіпершоу МАСКА закінчився минулої суботи. 2. Вже скоро ми здивуємо вас другим сезоном улюбленого шоу", - сказано в повідомленні.

Цей текст супроводили кумедним коротким роликом, в якому зірковий детектив Оля Полякова буквально ридає, а колеги намагаються її заспокоїти. При цьому Дзідзьо вирішив трохи пожартувати і сказав: "плач, плач, моя улюблена!". Правда це ще більше розохотило Олю, і вона почала зображувати ридання ще старанніше. Потім Дзідзьо почав просити Андрія Данилка, який був поруч, щоб він її заспокоїв.

"Михайлович, заспокой її, будь ласка! Заспокой її, заспокой!",- звернувся Дзідзьо до колеги. У цей момент Данилко обійняв Полякову, а вона продовжила «плакати» у нього на плечі.

Пост викликав бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Швидкий... Це в січні 2022 року?", "Бідна Оля»," чекаємо терміново 2 вогняний сезон", - пишуть в коментарях.

Також користувачі Мережі почали вгадувати, коли може з'явитися другий сезон. Хтось чекає його вже у вересні. У той же час інші впевнені, що шоу "Маска" з'явиться на екранах не раніше 2022-2023 року, оскільки костюми ще абсолютно не готові.

Нагадавши, Огневич показала, як створювали її костюм сонця на шоу "Маска", закулісні кадри: "справжня магія"

Як повідомляла Politeka, Полякову в халаті і з рушником на голові порівняли зі скромником Данилко: "це жесть"

Також Politeka писала, що Полякова гірко розридалася на зйомках поруч з Данилко, що довело співачку до істерики: "Михайлович, заспокой"