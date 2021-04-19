Українська співачка Євгенія Власова вийшла на сцену "Голосу країни" разом з учасницею Галиною Куришко

Як повідомляє Politeka.net, у неділю, 18 квітня відбувся півфінал вокального шоу "Голос країни". Цей випуск був присвячений відомим українським хітам, так що учасники виступали в дуеті з відомими зірками – виконавцями цих хітів. Так, на велику сцену вперше за десять років повернулася відома співачка Євгенія Власова, вони разом з учасницею команди Олега Винника Галиною Куришко виконала свій хіт "Я живая река" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, Євгенія довгий час не виступала і давала концертів через серйозну хворобу - вона довгий час боролася з онкологією. Але тепер вона вийшла на сцену і викликала справжній фурор – зірка виглядає просто приголомшливо. А співає все також проникливо і сильно. Експериментальний дует Власової і Куришко викликав бурхливу реакцію серед тренерів і глядачів у залі, вийшло дійсно цікаво. Примітно, що підопічна Олега Винника вперше на проекті виконала пісню російською мовою.

Після виступу Євгенія зізналася, що їй було дуже хвилююче виходити на велику сцену перед безліччю глядачів. Однак під час ефіру у неї з'явилося відчуття, що в цей момент вона почала все спочатку. "Це правда, тому що я дала собі час, щоб прийти в себе, зрозуміти, що мені потрібно і чи потрібно мені взагалі бути на сцені. Чесно, я досі не знаю", - розповіла Власова.

Користувачі в коментарях під відео тут же почали коментувати виступ: "Голос Євгенії Власової як кришталевий джерело, яке зцілює. Прекрасна співачка! Дай Боже їй міцного здоров'я!", "10 років минуло, а цвіте незмінно!", "Женя не змінюється! Красива, витончена і на свої 43 зовсім не виглядає".

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