Український виконавець і музикант, Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, показав свій відпочинок за кордоном

Артист зараз активно знімається в різних проєктах, передає Politeka.net. Це не дивно, адже співак улюбленець публіки, а його появи на проєктах піднімають рейтинги.

Так, цього разу Данилко в образі Вєрки Сердючки разом зі своєю "мамою", яку виконує Інна Білокінь, взяли участь у зйомках шоу "Орел і Решка". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Крім того, в Барселону разом з зірками вирушила співачка Віра Брежнєва.

"Поки Віра відпочиває в Барселоні душею... Вєрка з мамою відривається тілом", - виголосив закадровий голос в анонсі.

На кадрах відображено, як Вєрка Сердючка пішла у "відрив" на розкішній яхті, не забувши про свою "маму".

"Яхта потрібна для якихось непотрібностей", - з посмішкою сказала Вєрка на кадрах.

"Не пропустіть!",- йдеться у підписі.

За півгодини публікація зібрала майже 7000 переглядів і багато коментарів.

"❤️ купив попкорн. Чекаю", " вимагаємо непотрібностей з яхти!!! Це буде вибух телеефіру🔥 🔥 🔥", " обожнюю🔥 🔥 🔥 🎉 🎊"," ви Крута / Крутий !! Як в одному тілі може бути 2 абсолютно різних людини? Це просто мегаталант !!!", "Вірочка! Нарешті, а то чекати немає сил! 😍 😍 😍 ", "ОООО, супер❤ ️ чекаємо виходу 😍 де є Віра з мамою, там завжди є настрій😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, яким Данилко був на піку популярності, в мережі виявилося рідкісне відео з-за лаштунків: "неповторний, красивий...".

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