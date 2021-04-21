Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук поділилася бекстейдж кадрами з останньої зйомки

Популярна артистка звикла ділитися на своїй сторінці в соціальній мережі не тільки яскравими фото з модних фотосесій, але ще і розповідати про особисте життя, про проблеми і навіть ділитися своїми переживаннями. Не обходиться і без згадки повчальних притч, що несуть в собі життєві уроки.

Причому зробила зірка це привабливим чином-опублікувала бекстейдж-відео з останньої фотосесії. На ній Саліванчук підкорювала образом в червоній сукні з акуратним декольте, масивними прикрасами-кільцями і зачіскою з укладеними локонами.

Цього разу Анна вирішила згадати розповідь про дружбу і щедрість.

"Висунувши голову з гнізда, Орлятко побачив безліч птахів, що літають внизу серед скель.

- Мамо, що це за Птахи?- запитав він.

- Наші друзі, - відповіла орлиця синові.

- Орел живе на самоті-така його частка. Але і він часом потребує оточенні. Інакше, який же він цар птахів?

Всі, кого ти бачиш внизу, - наші вірні друзі. Задоволений маминим роз'ясненням Орлятко продовжував з цікавістю спостерігати за польотом птахів, вважаючи їх відтепер своїми вірними друзями.

Раптом він закричав:

-Ай-ай, вони вкрали у нас їжу! - Заспокойся, синку! Вони нічого у нас не вкрали. Я сама їх пригостила. Запам'ятай раз і назавжди, що я тобі зараз скажу! Як би орел не був голодний, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі з птахами, що живуть по сусідству.

На такій висоті вони не в силах знайти собі прожиток, і їм слід допомагати. Всяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим, проявляючи увагу до чужих потреб.

Шана і повага здобуваються не силою, а великодушністю і готовністю поділитися з нужденним останнім шматком» - написала під постом Анна.

Шанувальники були захоплені образом артистки: "Богиня; прекрасна; красуня; розкішна!; прекрасний пост, спасибі!; Чарівно вийшло!!! Суперрррр!!!; Я не знаю чи є жінки красивіше тебе".

Нагадаємо, не так давно Ганні зробили операцію з видалення грижі в двох місцях і заміні шийних дисків на спеціальні пластини. Актриса ризикнула показати у себе в Instagram, як проходила процедура.

"90% з вас проголосували, що хочуть побачити мою операцію. Так як вона була дуже складна і не дуже сприйнятлива людському оку, відразу попереджаю: кому немає 16 років, краще не дивитися. Операцію зробили ідеально. Вже через годину після виходу з наркозу я перестала відчувати оніміння руки і біль".

Нагадавши, фігуриста дружина продюсера "Квартал 95", розстебнувши гудзики, поманила значним бюстом: "я - як вода...".

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