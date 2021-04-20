Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, якою була до популярності
Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, зараз знаходиться в положенні, передає Politeka.net. Сторінка дружини "холостяка" в Instagram набирає популярність, і Даша частіше стала ділитися цікавими фактами про себе і своє життя.
Цього разу модель показала, якою була до популярності. Відповідне фото Хлистун опублікувала в сторіс. На фото вона була ще маленькою і не такою красунею як зараз. Дівчинка позувала в червоній сукні на руках у батька.
"Як бачите, фотогенічність справа часу. У мене вийшло й у вас вийде", - написала дружина "холостяка".
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Полякова похвалилася заморськими стравами, поки українці сидять на карантині: "Печера достатку"
Старша дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким залишилася в Москві: "Типу побачення"
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого " удару"
Нагадаємо, Даша Хлистун розповіла, що в школі над нею знущалися через зовнішність.
Високу і струнку дівчинку, яка виділялася серед своїх однолітків, обзивали "шпалою, шваброю, глистом", через що вона не любила відвідувати заняття, а також носила темний одяг, щоб зайвий раз не виділятися. В результаті у Даші сформувалася низька самооцінка.
Після школи дівчина стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, не пропрацювавши свої комплекси. Саме те, що вона "підколола" собі губи, Хлистун пов'язує з невпевненістю в собі.
"Зібравшись на кастинг VS я тренувалася ходити так само як ангели, надивившись на них, я помітила пухкі губи. І тут оп, і мені треба", - поділилася красуня.
Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина " Холостяка "Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами:"Грубо, але як є".
Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка на останніх термінах вагітності сильно змінилася:"Дочка віджала всю красу".