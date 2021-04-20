Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, якою була до популярності

Модель, яка стала першим ангелом Victoria's Secret з України, зараз знаходиться в положенні, передає Politeka.net. Сторінка дружини "холостяка" в Instagram набирає популярність, і Даша частіше стала ділитися цікавими фактами про себе і своє життя.

Цього разу модель показала, якою була до популярності. Відповідне фото Хлистун опублікувала в сторіс. На фото вона була ще маленькою і не такою красунею як зараз. Дівчинка позувала в червоній сукні на руках у батька.

"Як бачите, фотогенічність справа часу. У мене вийшло й у вас вийде", - написала дружина "холостяка".

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Даша Хлистун розповіла, що в школі над нею знущалися через зовнішність.

Високу і струнку дівчинку, яка виділялася серед своїх однолітків, обзивали "шпалою, шваброю, глистом", через що вона не любила відвідувати заняття, а також носила темний одяг, щоб зайвий раз не виділятися. В результаті у Даші сформувалася низька самооцінка.

Після школи дівчина стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, не пропрацювавши свої комплекси. Саме те, що вона "підколола" собі губи, Хлистун пов'язує з невпевненістю в собі.

"Зібравшись на кастинг VS я тренувалася ходити так само як ангели, надивившись на них, я помітила пухкі губи. І тут оп, і мені треба", - поділилася красуня.

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності:"великий торчун".

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