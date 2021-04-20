Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, какой была до популярности

Модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, сейчас находится в положении, передает Politeka.net. Страничка жены "холостяка" в Инстаграм набирает популярность, и Даша чаще стала делиться интересными фактами о себе и своей жизни.

В этот раз модель показала, какой была до популярности. Соответствующее фото Хлистун опубликовала в сторис. На фото она была еще маленькой и не такой красоткой как сейчас. Девочка позировала в красном платье на руках у отца.

"Как видите, фотогеничность дело времени. У меня получилось и у вас получится", - написала супруга "холостяка".

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Даша Хлистун рассказала, что в школе над ней издевались из-за внешности.

Высокую и стройную девочку, которая выделялась среди своих сверстников, обзывали "шпалой, шваброй, глистом", из-за чего она не любила посещать занятия, а также носила темную одежду, чтобы лишний раз не выделяться. В результате у Даши сформировалась низкая самооценка.

После школы девушка стала строить карьеру в модельном бизнесе, не проработав свои комплексы. Именно то, что она "подколола" себе губы, Хлистун связывает с неуверенностью в себе.

"Собиравшись на кастинг VS я тренировалась ходить так же как ангелы, насмотревшись на них, я заметила пухлые губы. И тут оп, и мне надо", - поделилась красотка.

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности: "Большой торчун".

Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами: "Грубо, но как есть".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка на последних сроках беременности сильно изменилась: "Дочь отжала всю красоту".