Українська актриса Ольга Куриленко, яка прославилася завдяки зіграній ролі дівчини Бонда, показала рідкісний кадр обійнявшись зі знаменитим актором

Як передає Politeka.net Ольга розмістила фото обійнявшись з відомим актором Тоні Люном. Дівчина підписала кадр: "Полювання з Тоні Люном".

Ольга Куриленко ще в підлітковому віці покинула Україну і закінчила школу моделей. Але досить швидко красуня змінила сферу діяльності - стала актрисою.

Тоні Люн Чу Вай відомий своїми ролями у фільмах "Прах часів", "Великий майстер", а також стало відомо, що Тоні зніметься у фільмі "Шанґ-Чи і Легенда Десяти кілець".

Ольга Куриленко і Тоні Люн зіграли головні ролі в поліцейському екшен-трилері студії Shanghai Film Group "Полювання на лисиць", мабуть, зірка розмістила кадр з даного фільму на своїй сторінці.

Шанувальники не перестають захоплюватися дівчиною, вони пишуть їй компліменти та багато приємних слів на її адресу:

"Ти виглядаєш бездоганно, така природна краса❤️", "Щасливий хлопець", "Ух ти, великий Тоні Люн. Він повинен приїхати в Голлівуд і домогтися тут успіху", "Наша Бердянська дівчинка)", "Я ревную", "Прибери руки від моєї жінки !!! 😂 😂 😇 ", "Назва фільму - "Полювання на лисиць" чи "Полювання»?", "Ти і Мандарин", - написали шанувальники.

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