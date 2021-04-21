Жителі села Грязь поскаржилися на дискомфорт, викликаний сусідством Алли Пугачової

Село Грязь вельми невелике Замок Пугачової і Галкіна там головна визначна пам'ятка. Поруч з розкішним зоряним житлом розташовані одноповерхові будиночки інших жителів, пише «Sobesednik.ru»

Відзначається, що до Примадонни в селі далеко не всі ставляться прихильно.

Виявилося, що зірка навіть допомагає деяким місцевим, і дарує продуктові набори на свята. При цьому інші ображаються через таку вибірковість.

"Вони подарунки дарують тільки тим, хто живе в бараках, а нам ні. Трошки прикро, але не підеш же до неї зі словами: "Чого ти і нам продукти не носиш?"Вони люди багаті, а ми – бідні. Живемо своїм життям і намагаємося ними не цікавитися. Нічим вони нам не допомагають, для села нічого не роблять", - розповіла літня мешканка села.

За її словами, переїзд артистки негативно позначився на селищі.

"Поставили паркан висотою в три-чотири метри – - нарікає старенька. - Раніше було видно ставок, а тепер ні. Та й дороги всі роздовбали нам. Фури до них на територію величезні ходили, вічно їм щось возили і возили – то дерева якісь, то ще щось. Асфальт і попсувався від цього. Але нікому нічого не треба. Ні Пугачова нічого не робить, ні глава села", - обурилася жінка.

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