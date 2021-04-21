Обранець героїні шоу "Холостячка" Олександр Еллерт на тлі чуток про розставання натякнув на те, що відбувається насправді

Зазначимо, нещодавно Ксенія Мішина вирушила до Хорватії на зйомки. При цьому уважні користувачі мережі звернули увагу, що вона видалила на своїй сторінці фото з Еллертом і заговорили про розставання пари.

Нові сторіс Олександра можуть трохи пролити світло на те, що зараз з відносинами пари, передає Politeka.net.

"У дитинстві колись мамі сказав:»мам, хочу навчитися грати на гітарі". Вона відвела мене в музичну школу, І я два тижні туди ходив, а жодного разу гітару в руках так і не потримав. Ми вчили сольфеджіо, ноти на слух визначати. Я подумав, що це за гітара, все, не хочу. Так і не навчився", - зізнався він.

Еллерт розповів, що тепер навчитися грати на гітарі захотіла його дочка. Навчений невдалим досвідом він почав з того, що купив їй інструмент.

"Що ж, гітара є. Тепер питання: "Еля стане гітаристом в сім'ї, або гітара піде у спадок Платону і він буде останньою надією?" - додав Олександр.

Слова Еллерта наштовхують на думку, що в його відносинах з Мішиною нічого не змінилося.

Як відомо, Олександр Еллерт вже був двічі одружений. Від першого шлюбу у нього народилася дочка Еля, якій зараз 13 років.

Нагадаємо, Мішина показала, якою була задовго до" Холостячки "і зустрічі з Еллертом:" Ви б мене тоді не впізнали!"

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина після від'їзду від Еллерта опинилася в хоромах іншого чоловіка: "якщо Бог дасть..."