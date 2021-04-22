Колишній продюсер і коханий відомої співачки Ані Лорак, Юрій Фальоса, розповів, що думає про талант своєї колишньої підопічної

Юрій Фальоса був продюсером співачки Ані Лорак понад 10 років. На момент укладення контракту артистці було всього 14 років. Пізніше продюсер і співачка стали жити разом.

Зараз обидва продовжують будувати свої кар'єри окремо один від одного.

У своєму інтерв'ю сайту Собеседник Фальоса розповів, що Ані Лорак дуже талановита артистка, яка навіть могла б перевершити свою колегу Світлану Лободу. За словами продюсера, якби в Лорак вклали хоча б десяту частину тих грошей, які вкладаються в Лободу, то перша вже давно стала б співачкою номер один у світі. Тому тут складно говорити про конкуренцію двох співачок.

Фальоса зазначив, що у Світлани Лободи та її продюсера Нателли Крапівіної є спільний бізнес, на відміну від Ані Лорак. У останньої, може, і є якісь спонсори, але, ймовірно, вона віддає всі гроші й живе тільки за свої зароблені.

"Якби у Лорак було хоча б п'ять відсотків від характеру Лободи - була б та жорсткість в хорошому розумінні – то вона б заради своєї мети переступала через людей. Але вона цього не робить. Так складніше жити в шоу-бізнесі", - зазначив продюсер.

На думку Фальоси, щоб конкурувати з ким-небудь, важливий характер.

"Один артист не може завжди бути на верхівці. Це вдавалося тільки Пугачовій. Але знову-таки характер Алли Борисівни і Лорак – небо і земля!",- зазначив продюсер.

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