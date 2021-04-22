Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому довгий час приписували роман з Ані Лорак, вразив фігурою як у грецького бога

Як передає Politeka.net, Лазарєв вже давно взявся за своє тіло. Спочатку він довгий час худнув, а після став набирати масу і качати м'язи. Зараз артист може похвалитися значними грудьми і залізним торсом. На свіжому фото співак показав себе у всій красі. Було видно, що він пишається своєю фігурою.

"Зробив нове фото на паспорт... що скажете?",- підписав фото артист.

У коментарях йому відписався екс-колега по групі "Smash!!", російський співак і чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов. Його явно розлютила демонстрація Лазарєвим своїх успіхів.

"Та ну на.......й, ну, за що ти так з нами? Провокуєш мене... ", - написав Топалов під фото.

Втім, шанувальники не залишили артиста без компліментів, залишивши йому масу захоплених відгуків під знімком.

"Думаю митниця вас не пропустить, занадто гарячий", "о мій бог, що це", "Воу, воу, легше", «мені пора на північ, тут занадто жарко», «це фото ідеально))», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Сергій Лазарєв дуже близько спілкується з Ані Лорак, тому в мережі час від часу з'являються чутки, що він її коханець.

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