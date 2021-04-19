Відомий співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з виконавицею Ані Лорак, посвітив м'язами

Артист багато займається в спортзалі, а результати він показує з гордістю, пише Politeka.net. Так, "коханець" Ані Лорак цього разу блиснув м'язами, надівши білосніжну футболку. Стильні аксесуари завершили його образ.

Співак позував на вулиці, позаду нього виднілося блакитне море.

"Сонця в стрічку... ☀️ 😎! Гарного недільного дня всім 😉! Не пропустіть сьогодні останній відбірковий тур шоу "Ну-ка, всі разом"! Буде🔥 🔥 🔥!",- написав співак.

За дві години публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Блін, крім жартів, реально о**енітельні фотки, братя!!!!! Кайф!!!!!! Щасливий за тебе!!!! Нарешті!!!!❤️❤️❤️❤️ круто", "Дякую за сонце в стрічці ☺ ❤ ️ чекаємо вечірній випуск ☺ ", "Приємно, коли прокидаєшся, а тут ваші фотографії з утреца. Гарного відпочинку❤️❤️", " Боже, як ти прекрасний 🔥🔥🔥💎💎💎❤️❤️❤️", "Вид нереально красивий", " спасибі за сонце в стрічку🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ і тобі гарного недільного дня😉 чекаю😊😊😊😊😊😊😊", "Без футболки було б краще😏", " насолода для очей!!! Задоволена людина-щаслива людина!!! Миру, добра, любові!!! ☀ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Лазарєв неодноразово з'являвся в компанії Ані Лорак, тим самим даючи приводи для чуток про роман. Офіційно ж обидва артисти ніколи не підтверджували інформацію про свої любовні стосунки.

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