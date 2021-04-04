Исполнитель Сергей Лазарев показал яркие фото, на которых покрасовался на роскошной яхте

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, они эти слухи не подтверждают, уверяя, что их объединяет только дружба. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram жаркие кадры со своего роскошного отдыха в удивительном месте.

Похоже, отдыхать Сергей отправился в Мексику, где побывал в необычном месте – Кабо-Сан-Лукас. На новых фотографиях артист запечатлен на роскошной яхте, которая плывет по прозрачной голубой воде возле удивительной природной арки в скалах. Об этом месте Лазарев рассказывает в подписи к своей публикации, однако все смотрят только на неге. Перед камерой артист появился с голым торсом, на нем только красные шорты и кепка на голове. Фанатки просто не могут оторвать взгляд от подтянутого тела исполнителя, который так и играет мускулами, еще и мило улыбаясь при этом.

В подписи к фотографиям Лазарев написал: "На моем фоне известная природная арка Кабо-сан-Лукас... каждый турист стремится с ней сфотографироваться... но что-то мне подсказывает, что рассматриваете вы сейчас не арку". Конечно же поклонники кинулись обсуждать яркие снимки Сергея, засыпая его комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».

Также Politeka писала, «Любовник» Лорак Лазарев показал эффектной блондинке, на что способен: с таким хоть на край света.