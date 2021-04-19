Известный певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с исполнительницей Ани Лорак, посветил мускулами

Артист много занимается в спортзале, а результаты он показывает с гордостью, пишет Politeka.net. Так, "любовник" Ани Лорак в этот раз сверкнул мышцами, надев белоснежную футболку. Стильные аксессуары завершили его образ.

Певец позировал на улице, позади него виднелось голубое море.

"Солнца в ленту... ☀️ 😎! Хорошего воскресного дня всем 😉! Не пропустите сегодня последний отборочный тур шоу «Ну-ка, все вместе» ! Будет 🔥🔥🔥!", - написал певец.

За два часа публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Блин, кроме шуток, реально о**енительные фотки, братя!!!!! Кайф!!!!!! Счастлив за тебя!!!! Наконеееец!!!!❤️❤️❤️❤️ круто", "Спасибо за солнце в ленте 🔥❤️ ждём вечерний выпуск🔥🔥🔥", "Приятно, когда просыпаешься, а тут ваши фотографии с утреца. Хорошего отдыха❤️❤️", "Боже, как ты прекрасен 🔥🔥🔥💎💎💎❤️❤️❤️", "Вид нереально красивый", "Спасибо за солнце в ленту🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ И тебе хорошего воскресного дня😉 Жду😊😊😊😊😊😊😊", "Без футболки было бы лучше😏", "Услада для глаз!!! Довольный человек - счастливый человек!!! Мира, добра, любви!!! ☀️", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Лазарев неоднократно появлялся в компании Ани Лорак, тем самым давая поводы для слухов о романе. Официально же оба артиста никогда не подтверждали информацию о своих любовных отношениях.

Напомним, "любовник" Ани Лорак пошалил в поле, доведя дам до исступления: "Сергей, хватит уже...".

Как сообщала Politeka, горячий "любовник" Ани Лорак Лазарев поиграл мускулами на роскошной яхте, глаз не оторвать: "Что рассматриваете…".

Также Politeka писала, что довольный "любовник" Ани Лорак показал, что его впечатлило в Мексике: "Они тут огроменные!".