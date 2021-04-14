Известный российский певец Сергей Лазарев показал, как наслаждается отдыхом под пальмами

Артист, которому поклонники уже давно приписывают тайный роман с Ани Лорак, поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лазарев решил поделиться своими впечатлениями от отдыха в солнечной Мексике. Страна явно покорила артиста.

«Viva Mexico! Эта безумно красивая страна – пестрая смесь испанской, индейской и карибской культур. Зажигательные танцы до упада, интересная культура, живописная природа, многочисленные памятники древнейших цивилизаций и потрясающий отдых на лучших пляжах – в этом вся Мексика», - восторженно написал певец.

Он также поделился фотографией с отдыха, на которой он расслабленно лежит в шезлонге на фоне местной зелени. Певец одет в стильный серый костюм, а его образ дополняют очки и роскошные часы. В своей расслабленной позе он выглядит как настоящий мачо.

Поклонники Лазарева пришли в восторг от его фото.

«Какой Вы горячий, Сергей», «Красивый мужчина», «Как же вкусно и сочно фото огонь. Аромат красоты брызжет через экран, у нас шикарнейший артист», «Как же Вам идут тропические виды и солнечная погода. Хорошего отдыха, Сергей!», «Ну вот как? Как можно быть таким сексуальным мальчиком?», «Ну все…прям как Клеопатра», - пишут люди.

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