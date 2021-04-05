Певец Сергей Лазарев поиграл бицепсами, отправившись на другой конец света

Как передает Politeka.net, 38-летний артист, которому приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал, как отдыхает в Мексике. В экзотическую страну, правда, Сергей рванул без своей разведенной подружки Каролины.

Лазарев вышел в поле ради сочных снимков. Знаменитость стоял почти по пояс в высушенной траве. На нем была оранжевая футболка и синие джинсы.

"Над пропастью во ржи... 😁... кусочек Родины в Мексике... всем хорошего воскресного дня... ❤️ #сергейлазарев #Лазарев #мексика", - подписал кадры Лазарев.

Певец поиграл мускулами, чем вызвал восторг поклонников и поклонниц:

"Хочу массаж от Лазарева...😂❤️"

"Нереально красиво 😍🔥"

"Сергей, хватит уже смотреть по сторонам 😂 в глаза нужно смотреть подписчикам, в глаза))"

"Ваййй, самый красивый мужчина, самый прекрасный и любимый ❤️"

"В моей ленте появилось сильно много красоты, и я не про поле😏❤😍"

"Вот это я называю доброе утро❤️"

"Руки 🔥"

"Ух как красиво😍😮 И вам прекрасного отдыха и замечательного настроения 🔥🤗"

"Красавчик со всех сторон! Обожаю!"

"Реально, как из детства поля👏🔥"

Ранее мы рассказывали, как Лазарев позировал рядом с гигантскими кактусами, что для жителей СНГ является диковинкой.

«Настроение: кактус! Они, конечно, тут в Мексике огроменные!», - изумился он.

Напомним, счастливый "любовник" Ани Лорак прижался к другой разведенной красотке-певице: "Ты умудрилась...".

Также Politeka писала, что большая трагедия в семье "любовника" Лорак Лазарева, звезда поделился болью: "Светлая память!".