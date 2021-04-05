Певец Сергей Лазарев поиграл бицепсами, отправившись на другой конец света
Как передает Politeka.net, 38-летний артист, которому приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал, как отдыхает в Мексике. В экзотическую страну, правда, Сергей рванул без своей разведенной подружки Каролины.
Лазарев вышел в поле ради сочных снимков. Знаменитость стоял почти по пояс в высушенной траве. На нем была оранжевая футболка и синие джинсы.
"Над пропастью во ржи... 😁... кусочек Родины в Мексике... всем хорошего воскресного дня... ❤️ #сергейлазарев #Лазарев #мексика", - подписал кадры Лазарев.
Певец поиграл мускулами, чем вызвал восторг поклонников и поклонниц:
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"Хочу массаж от Лазарева...😂❤️"
"Нереально красиво 😍🔥"
"Сергей, хватит уже смотреть по сторонам 😂 в глаза нужно смотреть подписчикам, в глаза))"
"Ваййй, самый красивый мужчина, самый прекрасный и любимый ❤️"
"В моей ленте появилось сильно много красоты, и я не про поле😏❤😍"
"Вот это я называю доброе утро❤️"
"Руки 🔥"
"Ух как красиво😍😮 И вам прекрасного отдыха и замечательного настроения 🔥🤗"
"Красавчик со всех сторон! Обожаю!"
"Реально, как из детства поля👏🔥"
Ранее мы рассказывали, как Лазарев позировал рядом с гигантскими кактусами, что для жителей СНГ является диковинкой.
«Настроение: кактус! Они, конечно, тут в Мексике огроменные!», - изумился он.
Напомним, счастливый "любовник" Ани Лорак прижался к другой разведенной красотке-певице: "Ты умудрилась...".
Также Politeka писала, что большая трагедия в семье "любовника" Лорак Лазарева, звезда поделился болью: "Светлая память!".