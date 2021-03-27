Исполнитель Сергей Лазарев показал себя вместе с известной певицей, с которой ему также приписывают роман

Много лет подряд известному артисту Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, которая развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу только два года назад. Причем пара всегда слухи опровергала, заявляя, что они хорошие друзья.

Тем не менее, в сети артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак. Похожая ситуация обстоит и с другой близкой подругой артиста – Полиной Гагариной.

Сегодня артистка празднует день рождения, и мужчина по этому поводу поделился нежным фото с Полиной, на котором ни вместе обнимаются, не смотря в объектив.

«С Днем Рождения, дорогая Полина! Ты умудрилась соединить в себе внешнюю хрупкость с сильнейшим характером и мощной энергией внутри. Твоему голосу подражают, твои песни поют, ты яркая и талантливая звезда современной музыки! Продолжай светить ярко и мощно!! Обнимаю! ❤️ с Днем Рождения!! 😉 будь счастлива!!», - написал Лазарев.

Поклонники не смогли пройти мимо:

«Два лучших артиста❤️;Ох,как вы подходите друг другу 🔥❤️С днём рождения 💫; А как же "люблю, целую в засос", ну нахрен...; неужели 😍; Да будь ты уже с ней🔥;А еще Полина хорошая актриса👏😘 С днем рождения! Всего самого доброго❤️; Возможно ты искал ее; думала дуэт все таки выпустили🙄; Какие же вы красивые 😍😍😍С днём рождения Полину💐».

Также Сергей показал в своем микроблоге в Instagram милое фото, на котором позирует один.Как видно, Лазарев запечатлен на высоте, он стоит на крыше, облокотившись на бортик, а за его спиной открывается потрясающий вид на город.

Перед камерой он появился в стильном нарядном образе – на нем узкие темные джинсы и модный серий пиджак, под которым видно черную рубашку. А на ногах у него серые кроссовки с белой подошвой. Сергей стоит в интересной позе, скрестив руки на груди, и смотрит куда-то вдаль.

Напомним, Страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

Как сообщала Politeka, «Любовник» Ани Лорак променял певицу на знойную блондинку в мини: «С девушкой смотрится как-то…».

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