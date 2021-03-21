Исполнитель Сергей Лазарев показал необычное фото, на котором покрасовался на крыше

Как сообщает Politeka.net, долгое время Сергею Лазареву приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, они эти слухи не подтверждают, уверяя, что их объединяет только дружба. Однако, в соцсетях артиста уже давно окрестили "любовником" Лорак, а он время от времени подогревает эти слухи, выкладывая совместные фото с певицей. Однако, в этот раз Сергей показал в своем микроблоге в Instagram милое фото, на котором позирует один.

Как видно, Лазарев запечатлен на высоте, он стоит на крыше, облокотившись на бортик, а за его спиной открывается потрясающий вид на город. Перед камерой он появился в стильном нарядном образе – на нем узкие темные джинсы и модный серий пиджак, под которым видно черную рубашку. А на ногах у него серые кроссовки с белой подошвой. Сергей стоит в интересной позе, скрестив руки на груди, и смотрит куда-то вдаль.

В подписи к фотографии Лазарев загадочно написал: "Мне сверху видно всё.... #сергейлазарев #лазарев". Поклонники тут же кинулись обсуждать новую публикацию артиста, засыпая его комплиментами в комментариях к фото. "Красивый очень", "Такой красивый", "Как всегда на высоте, выше только небеса", "И нам все видно, всю необъятную красоту вашу", "Слишком красивый, бесишь", "Красивый", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Страстный "любовник" Ани Лорак засветился с горячей блондинкой в самых смелых позах: "Это потрясающе".

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