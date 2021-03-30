Популярный российский певец Сергей Лазарев поделился ярким снимком из Мексики и рассказал о том, что его впечатлило в этой стране

Сейчас артист, которому уже давно многие поклонники приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, находится на отдыхе в солнечной Мексике. Лазарев не перестает радовать поклонников яркими кадрами из далекой страны. Новым фото он поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На кадре Лазарев позирует на фоне типичной мексиканской природы: выжженной травы и больших кактусов.

Певец одет в рваные джинсы и удобную светло-голубую толстовку. Дополняют его образ стильные очки.

«Настроение: кактус! Они, конечно, тут в Мексике огроменные!», - подписал фото Лазарев.

Его поклонники не смогли пройти мимо такого поста певца.

«Какой у Вас обалденный образ. Вам очень идут эти цвета», «У меня сейчас настроение смотреть на Сергея Лазарева, у которого настроение "Кактус"», «Ну красивый», «Настроение - колючка. Фото клевое», «Красота P. S. я сейчас не о кактусе», «Я забираю джинсы», «Всем нам нравится видеть Лазарева в кактусовом настроении», «Вы дома-то вообще бываете? Как ни посмотришь, одна экзотика», - пишут люди.

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