Известный российский певец Сергей Лазарев, которому долгое время приписывали роман с Ани Лорак, впечатлил фигурой как у греческого бога

Как передает Politeka.net, Лазарев уже давно взялся за свое тело. Сначала он долгое время худел, а после стал набирать массу и качать мышцы. Сейчас артист может похвастаться внушительной грудью и железным торсом. На свежем фото певец показал себя во всей красе. Было видно, что он гордится своей фигурой.

«Сделал новое фото на паспорт... что скажете?», - подписал фото артист.

В комментариях ему отписался экс-коллега по группе «Smash!!», российский певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов. Его явно разозлила демонстрация Лазаревым своих успехов.

«Да ну на.......й, ну, за что ты так с нами? Провоцируешь меня…», - написал Топалов под фото.

Впрочем, поклонники не оставили артиста без комплиментов, оставив ему массу восторженных отзывов под снимком.

«Думаю таможня вас не пропустит, слишком горячий», «О мой бог, что это», «Воу, воу, полегче», «Мне пора на Север, здесь слишком жарко», «Это фото идеально))», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Сергей Лазарев очень близко общается с Ани Лорак, поэтому в сети время от времени появляются слухи, что он ее любовник.

Напомним, что "любовник" Ани Лорак пошалил в поле, доведя дам до исступления: "Сергей, хватит уже...".

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак поиграл мышцами на солнышке в Мексике: "Жаль, что не удалось…".

Также Politeka писала, что "любовник" Ани Лорак посветил накаченными мышцами под солнечными лучами: "Без футболки было бы лучше".